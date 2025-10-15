Ричмонд
Нижегородский аэропорт возобновил работу

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде возобновил работу. Об этом в 8:55 проинформировала Росавиация.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Напомним, что ограничения на прием и выпуск авиарейсов действовал с шести часов утра 15 октября. Они вводились в целях безопасности — была угроза атаки БПЛА. Сообщалось, что в ночь на 14 октября над регионом были сбиты три вражеских беспилотника.

