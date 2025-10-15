Нижегородский аэропорт возобновил работу

Напомним, что ограничения на прием и выпуск авиарейсов действовал с шести часов утра 15 октября. Они вводились в целях безопасности — была угроза атаки БПЛА. Сообщалось, что в ночь на 14 октября над регионом были сбиты три вражеских беспилотника.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше