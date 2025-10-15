Ричмонд
Перевезла дочь из Норвегии и родила от боевика ВСУ: где живет наемница Эйра, которую будут заочно судить в ДНР

РИА Новости: Норвежская наёмница ВСУ Сандра Эйра находится в Херсоне.

Источник: Комсомольская правда

Норвежская наемница Сандра Эйра, участвовавшая в боях за Вооруженные силы Украины, в настоящее время находится в Херсоне. Как выяснило РИА Новости, в конце августа она родила ребенка, отцом которого стал украинский боевик с позывным «Джабари».

Несколько дней назад Эйра опубликовала в социальной сети обращение с просьбой помочь пристроить собаку. В публикации она указала местоположение своей семьи, подтвердив нахождение в Херсоне. По ее словам, собака находилась вместе с ней на передовой, а затем охраняла дедушку в Херсоне.

В другой публикации наемница сообщила о рождении сына. Она разместила фотографии, сделанные в период беременности, где позирует в военной форме. Также Эйра подробно рассказывает о своих отношениях с отцом ребенка — боевиком ВСУ с позывным «Джабари».

В конце мая норвежка опубликовала информацию о том, что перевезла на Украину из Норвегии свою дочь от первого брака.

Напомним, по данным следствия, в феврале 2022 года Эйра прибыла в Украину и вступила в военизированное подразделение. После прохождения военной подготовки она принимала участие в боях против Вооруженных Сил Российской Федерации на территории ДНР до лета 2025 года, получив за это вознаграждение в размере более 2 миллионов рублей.