Перевезла дочь из Норвегии и родила от боевика ВСУ: где живет наемница Эйра, которую будут заочно судить в ДНР

Напомним, по данным следствия, в феврале 2022 года Эйра прибыла в Украину и вступила в военизированное подразделение. После прохождения военной подготовки она принимала участие в боях против Вооруженных Сил Российской Федерации на территории ДНР до лета 2025 года, получив за это вознаграждение в размере более 2 миллионов рублей.