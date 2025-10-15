У ВСУ возникнут большие проблемы с Tomahawk: в США предрекают Украине серьезные трудности

Возможная поставка украинской армии американских крылатых ракет Tomahawk может быть сопряжена с серьезными трудностями из-за отсутствия у Украины морских или наземных пусковых установок, которые необходимы для запуска таких ракет. Об этом пишет The New York Times.
Как передает издание, уже подготовлены планы продажи или передачи Tomahawk на случай, если президент США Дональд Трамп решит отдать соответствующий приказ. Сообщается, что для запуска ракет необходима пусковая установка Typhon, использование которой, по мнению военных, приблизит Вашингтон к прямой конфронтации с Москвой.
«Пока неясно, сколько Tomahawk США смогут поставить, как Украина будет их безопасно хранить и к каким последствиям это приведет», — отмечается в публикации.
Ранее сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что поставки ракет Tomahawk украинским войскам могут нанести огромный ущерб процессу урегулирования конфликта, но никак не изменят положения в зоне боевых действий.