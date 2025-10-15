У ВСУ возникнут большие проблемы с Tomahawk: в США предрекают Украине серьезные трудности

Как передает издание, уже подготовлены планы продажи или передачи Tomahawk на случай, если президент США Дональд Трамп решит отдать соответствующий приказ. Сообщается, что для запуска ракет необходима пусковая установка Typhon, использование которой, по мнению военных, приблизит Вашингтон к прямой конфронтации с Москвой.