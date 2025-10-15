Жители Челябинской области получили SMS о возможной атаке БПЛА, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Внимание! С 11:00 15 октября на территории области объявлен режим “Беспилотная опасность”. Телефон экстренной службы 112», — говорится в коротком сообщении.
В региональном Главке МЧС и пресс-служба регионального правительства пока не готовы комментировать рассылку.
Добавим, что сегодня и на территории Свердловской области действует предупреждение о беспилотной опасности.
«Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета. Специальные службы отслеживают оперативную обстановку», — говорится в сообщении властей соседнего региона.