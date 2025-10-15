NI: Бельгия может передать Украине крупнейшую партию истребителей F-16

Как заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, поставки новых самолетов открывают возможность для передачи имеющихся F-16 Украине. При этом окончательное решение о передаче еще не принято, и процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от графика получения полного заказа F-35.