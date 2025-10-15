NI: Бельгия может передать Украине крупнейшую партию истребителей F-16

Военно-воздушные силы Украины могут получить дополнительные истребители F-16 в рамках перевооружения бельгийской армии. Бельгия начала процесс модернизации своего истребительного парка, получив первую партию из четырех F-35A. Об этом информирует National Interest.
Как заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, поставки новых самолетов открывают возможность для передачи имеющихся F-16 Украине. При этом окончательное решение о передаче еще не принято, и процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от графика получения полного заказа F-35.
Ранее бельгийские официальные лица уже сообщали о планах передать Украине около 30 истребителей F-16. Параллельно Украина продолжает получать технику от других партнеров, включая французские истребители Dassault Mirage 2000 и шведские Gripen.
Отметим, что Украина уже потеряла несколько F-16. Военный аналитик Тарас Чмут заявил, что такие истребители не готовы к противодействию новейшим российским Су-35. Он отметил, что российскому истребителю обеспечивают преимущество более мощные радары и ракеты большой дальности.