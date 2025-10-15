Танк Т-80 прямой наводкой уничтожил два бронеавтомобиля ВСУ, это сняли на видео

На снятых дроном кадрах видно, как танк движется по дороге и замечает впереди два стоящих бронеавтомобиля ВСУ. Не останавливаясь, экипаж открывает огонь с ходу и прямым попаданием поражает одну из машин. После этого Т-80, отходя назад, делает еще один выстрел — бронеавтомобиль загорается.