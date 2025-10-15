Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танк Т-80 прямой наводкой уничтожил два бронеавтомобиля ВСУ, это сняли на видео

Российский танк Т-80 уничтожил два бронеавтомобиля типа MRAP ВСУ на одном из участков фронта, сообщает Telegram-канал «Лик войны».

На снятых дроном кадрах видно, как танк движется по дороге и замечает впереди два стоящих бронеавтомобиля ВСУ. Не останавливаясь, экипаж открывает огонь с ходу и прямым попаданием поражает одну из машин. После этого Т-80, отходя назад, делает еще один выстрел — бронеавтомобиль загорается.

Позже дрон фиксирует последствия боя: оба бронеавтомобиля выведены из строя, рядом на дороге видны убитые и раненые украинские военнослужащие.

Этот эпизод демонстрирует высокую подготовку российских танкистов и эффективность взаимодействия с беспилотной разведкой. Совместное использование танков и дронов позволяет быстро выявлять цели, корректировать огонь и поражать технику противника еще до того, как она успевает занять оборону или сменить позицию.