Танк Т-80 прямой наводкой уничтожил два бронеавтомобиля ВСУ, это сняли на видео

На снятых дроном кадрах видно, как танк движется по дороге и замечает впереди два стоящих бронеавтомобиля ВСУ. Не останавливаясь, экипаж открывает огонь с ходу и прямым попаданием поражает одну из машин. После этого Т-80, отходя назад, делает еще один выстрел — бронеавтомобиль загорается.
Позже дрон фиксирует последствия боя: оба бронеавтомобиля выведены из строя, рядом на дороге видны убитые и раненые украинские военнослужащие.
Этот эпизод демонстрирует высокую подготовку российских танкистов и эффективность взаимодействия с беспилотной разведкой. Совместное использование танков и дронов позволяет быстро выявлять цели, корректировать огонь и поражать технику противника еще до того, как она успевает занять оборону или сменить позицию.