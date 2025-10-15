В Татарстане сняли режим беспилотной опасности спустя четыре часа

Режим был введен сегодня в 6:29. О сбитых на территории Татарстана дронах Минобороны не сообщало.
Ранее сообщалось, что угрозу атаки БПЛА объявили в пяти городах Татарстана. Сегодня был закрыт аэропорт Бегишево.
