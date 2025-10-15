Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности спустя четыре часа

В 10:17 в Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Соответствующее сообщение поступило в официальное приложение МЧС России.

Режим был введен сегодня в 6:29. О сбитых на территории Татарстана дронах Минобороны не сообщало.

Ранее сообщалось, что угрозу атаки БПЛА объявили в пяти городах Татарстана. Сегодня был закрыт аэропорт Бегишево.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше