В Туапсинском районе объявлена угроза атаки безэкипажных катеров

Угроза атаки безэкипажных катеров объявлена в Туапсинском районе. Жителей и гостей просят покинуть прибрежную полосу, сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Бойко.

Источник: Коммерсантъ

«В акватории Черного моря возможно появление безэкипажных катеров», — говорится в сообщении.

Этой ночью в Туапсинском районе объявили беспилотную опасность. Угрозу атаки отменили около 07:09 мск.