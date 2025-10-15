В Туапсинском районе объявлена угроза атаки безэкипажных катеров

«В акватории Черного моря возможно появление безэкипажных катеров», — говорится в сообщении.
Этой ночью в Туапсинском районе объявили беспилотную опасность. Угрозу атаки отменили около 07:09 мск.
Угроза атаки безэкипажных катеров объявлена в Туапсинском районе. Жителей и гостей просят покинуть прибрежную полосу, сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Бойко.
