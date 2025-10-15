На сбои в работе мобильного интернета жалуются волгоградцы

Волгоградцы все утро 15 октября 2025 года жалуются на плохую связь: если дозвониться куда-то еще можно, то мобильный интернет просто лежит. Люди не могут полноценно пользоваться мессенджерами, банковскими приложениями, оплачивать покупки и заказывать доставку. Это произошло одновременно с появлением сообщений о беспилотной опасности.
И если работу аэропорта возобновили еще в восьмом часу утра, нормальную связь пришлось ждать дольше. Напомним, ночью 15 октября в Волгоградской области отражали массированную атаку дронов, ПВО сбили 12 беспилотников. От падения осколков пострадали 4 частных дома в Светлоярском районе.