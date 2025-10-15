Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинцам напомнили о карте бомбоубежищ при атаке БПЛА

Жителям города рекомендуют держаться подальше от окон.

Челябинцам напомнили о карте бомбоубежищ в случае атаки БПЛА. Предупреждение поступило от службы ЕДДС. С картой бункеров можно ознакомиться на портале «Геопортал».

В ЕДДС призывают горожан не подходить к окнам.

Напомним, угрозу беспилотной опасности в Челябинской области объявили сегодня, 15 октября 2025 года.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше