Челябинцам напомнили о карте бомбоубежищ при атаке БПЛА

Челябинцам напомнили о карте бомбоубежищ в случае атаки БПЛА. Предупреждение поступило от службы ЕДДС. С картой бункеров можно ознакомиться на портале «Геопортал».
В ЕДДС призывают горожан не подходить к окнам.
Напомним, угрозу беспилотной опасности в Челябинской области объявили сегодня, 15 октября 2025 года.
