Дрон снял, как четыре ФАБ-500 уничтожили группу ВСУ в шахте Красноармейская

Видео поражения опубликовали в Telegram-канале 15-й гвардейской мотострелковой Александрийской бригады.
Воздушные разведчики этого подразделения обнаружили, как украинские военные, судя по экипировке спецназовцы, решили сменить позиции. Дрон зафиксировал, как сначала четыре боевика, а затем еще три перебежали в частично сохранившееся четырехэтажное здание. После этого на цель навели авиацию. Четыре бомбы ФАБ-500 обрушились на укрытие, превратив его в могилу для противника.
Ранее ФАБ-3000 накрыла руины многоэтажки в Константиновке, где располагалась 28-я бригада ВСУ. Это подразделение «прославилось» массовым дезертирством.