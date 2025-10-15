Дрон снял, как четыре ФАБ-500 уничтожили группу ВСУ в шахте Красноармейская

Воздушные разведчики этого подразделения обнаружили, как украинские военные, судя по экипировке спецназовцы, решили сменить позиции. Дрон зафиксировал, как сначала четыре боевика, а затем еще три перебежали в частично сохранившееся четырехэтажное здание. После этого на цель навели авиацию. Четыре бомбы ФАБ-500 обрушились на укрытие, превратив его в могилу для противника.