Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области могут возникнуть трудности с мобильным интернетом

Жителей Челябинской области предупредили об ограничениях из-за беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области 15 октября возможны сложности с доступом к мобильному интернету. Это связано с режимом беспилотной опасности, который вводили с 11:00 до 12:45 на территории региона.

— Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета. Просьба соблюдать спокойствие, — сообщили в региональном министерстве общественной безопасности.

СМС-ки об опасности падения беспилотников южноуральцы сегодня получили впервые. Об угрозе также предупреждали жителей соседних Свердловской области и Башкортостана. Росавиация дважды вводила ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Уфы. Работу челябинского аэропорта не останавливали.