В Челябинской области могут возникнуть трудности с мобильным интернетом

В Челябинской области 15 октября возможны сложности с доступом к мобильному интернету. Это связано с режимом беспилотной опасности, который вводили с 11:00 до 12:45 на территории региона.
— Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета. Просьба соблюдать спокойствие, — сообщили в региональном министерстве общественной безопасности.
СМС-ки об опасности падения беспилотников южноуральцы сегодня получили впервые. Об угрозе также предупреждали жителей соседних Свердловской области и Башкортостана. Росавиация дважды вводила ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Уфы. Работу челябинского аэропорта не останавливали.