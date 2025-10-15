Режим беспилотной опасности отменили в Челябинской области

Как рассказал и.о. главы министерства Николай Зубарев, данная угроза снята.
Режим беспилотной опасности также вводился в Свердловской области и Башкортостане. Сейчас все государственные учреждения работают в штатном режиме. Жителей призвали соблюдать спокойствие.
— На предприятиях введен в действие внутренний порядок реагирования на ситуацию. Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета, — говорится в сообщении.
Напомним, режим «Беспилотная опасность» на территории региона объявили в 11:00. Была угроза падения беспилотных летательных аппаратов. Жителям напомнили, как нужно вести себя при угрозе БПЛА.