Режим беспилотной опасности отменили в Челябинской области

В Челябинской области в 12:45 отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом в среду, 15 октября, сообщили в пресс-службе Министерства общественной безопасности региона.

Как рассказал и.о. главы министерства Николай Зубарев, данная угроза снята.

Режим беспилотной опасности также вводился в Свердловской области и Башкортостане. Сейчас все государственные учреждения работают в штатном режиме. Жителей призвали соблюдать спокойствие.

— На предприятиях введен в действие внутренний порядок реагирования на ситуацию. Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета, — говорится в сообщении.

Напомним, режим «Беспилотная опасность» на территории региона объявили в 11:00. Была угроза падения беспилотных летательных аппаратов. Жителям напомнили, как нужно вести себя при угрозе БПЛА.

