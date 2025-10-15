Как волгоградцы пережили атаку БПЛА ночью 15 октября?

В ночь с 14 на 15 октября силами ПВО Минобороны РФ была отражена атака украинских дронов. Как это было, и о каких последствиях можно говорить утром 15 октября разбирался «АиФ-Волгоград».
В 1:14 по московскому времени представитель Росавиации заявил о введении ограничений в аэропорту Волгограда. А уже в 4:15 жителям региона пришли смс об объявлении беспилотной опасности — об информировании жителей региона в случае угроз воздушных и беспилотных атак глава региона Андрей Бочаров распорядился еще 30 сентября.
В это же время в местных Telegram-каналах началось живое обсуждение — люди массово сообщали о работе ПВО:
«Вот это жахнуло. В Кировском слышно».
«Я уснуть не могу».
«Руки трясутся, я ростовская, сюда приехала в гости, и кажется, седая уеду».
В 6:31, ещё до прекращения ограничений в международном аэропорту Сталинград и смс-оповещения об отмене беспилотной опасности, об атаке высказался губернатор области Андрей Бочаров:
"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области.
В результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения. Пострадавших нет".
Спустя 40 минут Минобороны РФ прокомментировало события ночи. В министерстве сообщили: над Волгоградской областью уничтожены 12 украинских беспилотников.
Не обошлось и без задержек рейсов. По данным онлайн-табло Волгоградского аэропорта на 11:30, пять рейсов, следующих в город-герой, задерживаются. Так, самолет из Махачкалы ждет своей посадки на территории региона уже пять часов. В комментариях под сообщениями представителя Росавиации пасссажиры гадали:
«Ограничения еще действуют? Рейсы из Москвы задержаны».
Официально об отмене ограничений объявят только в 7:20. Смс-оповещение об отмене беспилотной опасности пришло в 8:18.