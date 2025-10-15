Режим угрозы атаки БПЛА сняли в Свердловской области

На Среднем Урале сняли режим угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает департамент информационной политик региона.
Напомним, утром 15 октября в Свердловской области временно ввели предупреждение о беспилотной опасности. Жителям сообщили об ограничениях на работу мобильного интернета.
«Все государственные учреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме», — говорилось в сообщении.
