Режим угрозы атаки БПЛА сняли в Свердловской области

15 октября в Свердловской области временно ввели предупреждение о беспилотной опасности.

На Среднем Урале сняли режим угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает департамент информационной политик региона.

Напомним, утром 15 октября в Свердловской области временно ввели предупреждение о беспилотной опасности. Жителям сообщили об ограничениях на работу мобильного интернета.

«Все государственные учреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме», — говорилось в сообщении.

