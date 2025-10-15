ВС России поразили украинские объекты энергетики

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах», — говорится в сводке.
При ударах бойцы задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.
Всего с начала СВО российская армия уничтожила:
- 667 самолетов ВСУ;
- 283 вертолета;
- 90 281 БПЛА;
- 632 зенитных ракетных комплекса;
- 25 518 танков и других ББМ;
- 1 600 боевых машин РСЗО;
- 30 478 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 44 011 единиц специальной военной автомобильной техники.
