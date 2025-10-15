Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 15 октября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 15 октября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили два населенных пункта

За минувшие сутки подразделения группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новопавловка в ДНР. Бойцы «Восточной» группировки завершили освобождение населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» продвигается в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области. Также «Север» атаковал мотопехотную бригаду ВСУ в районе города Волчанск Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки: порядка 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, зенитный ракетный комплекс, зенитная самоходная установка Gepard, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов и девять складов материальных средств.

Группировка «Запад» заняла выгодные позиции

Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали пять украинских бригад в районах населенных пунктов Шийковка, Московка, Петровка, Купянск Харьковской области и Дробышево ДНР.

Потери противника в живой силе составили порядка 220 человек. Также ВС РФ уничтожили пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.

«Юг» улучшил положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Противник лишился свыше 175 боевиков, боевой бронированной машины HMMWV, бронеавтомобиля «Казак», 18 автомобилей, трех артиллерийских орудий, двух станций РЭБ и трех складов материальных средств.

Группировка «Центр» наступает в ДНР

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 17 бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Новониколаевка, Димитров, Красноармейск ДНР, Владимировка и Новоподгородное Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований: свыше 460 военнослужащих, два бронеавтомобиля «Казак», пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

«Восток» атакует ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Новое, Новоуспеновское, Успеновка, Полтавка Запорожской области, Даниловка, Приволье и Коломийцы Днепропетровской области.

«Противник потерял до 290 военнослужащих, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит противнику в Херсонской и Запорожской областях

Бойцы «Днепра» ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Ольговка, Антоновка Херсонской области, Приморское и Орехов Запорожской области.

Потери ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки: порядка 80 боевиков, 14 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станция РЭБ и склад боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • восемь управляемых авиационных бомб;
  • 142 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше