ВС РФ освободили два населенных пункта
За минувшие сутки подразделения группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новопавловка в ДНР. Бойцы «Восточной» группировки завершили освобождение населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области.
«Север» продвигается в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области. Также «Север» атаковал мотопехотную бригаду ВСУ в районе города Волчанск Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки: порядка 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, зенитный ракетный комплекс, зенитная самоходная установка Gepard, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов и девять складов материальных средств.
Группировка «Запад» заняла выгодные позиции
Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали пять украинских бригад в районах населенных пунктов Шийковка, Московка, Петровка, Купянск Харьковской области и Дробышево ДНР.
Потери противника в живой силе составили порядка 220 человек. Также ВС РФ уничтожили пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.
«Юг» улучшил положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Противник лишился свыше 175 боевиков, боевой бронированной машины HMMWV, бронеавтомобиля «Казак», 18 автомобилей, трех артиллерийских орудий, двух станций РЭБ и трех складов материальных средств.
Группировка «Центр» наступает в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 17 бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Новониколаевка, Димитров, Красноармейск ДНР, Владимировка и Новоподгородное Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований: свыше 460 военнослужащих, два бронеавтомобиля «Казак», пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
«Восток» атакует ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Новое, Новоуспеновское, Успеновка, Полтавка Запорожской области, Даниловка, Приволье и Коломийцы Днепропетровской области.
«Противник потерял до 290 военнослужащих, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит противнику в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Ольговка, Антоновка Херсонской области, Приморское и Орехов Запорожской области.
Потери ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки: порядка 80 боевиков, 14 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станция РЭБ и склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- восемь управляемых авиационных бомб;
- 142 БПЛА самолетного типа.