ПВО сбила восемь авиабомб ВСУ и 142 дрона

«Сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в публикации ведомства.
Российская армия также нанесла удары по объектам энергетики, которые обеспечивают военно-промышленный комплекс Украины. Также вооруженные силы ударили по складам боеприпасов украинской армии, местам хранения беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников в 145 районах.
7 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и Генштаба заявил, что украинские военные отступают по всей линии фронта, хотя и предпринимают попытки оказать сопротивление.