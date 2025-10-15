ПВО сбила восемь авиабомб ВСУ и 142 дрона

Российская армия также нанесла удары по объектам энергетики, которые обеспечивают военно-промышленный комплекс Украины. Также вооруженные силы ударили по складам боеприпасов украинской армии, местам хранения беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников в 145 районах.