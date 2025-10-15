Новости Феодосии: из-за ЧП на нефтебазе изменили схему движения автобусов

«Принято решение временно организовать движение общественного транспорта по маршруту № 2 “Ближние Камыши — Центр”. Путь следования маршрута: Центр — ул. Федько — ул. Калинина — ул. Чкалова — Керченское шоссе — трасса “Таврида” — пгт. Приморский (Башня, без заезда в поселок) — Ближние Камыши», — проинформировал он.
Маршрут начинает работать сегодня, 15 октября, с 16:00. Оплата за проезд составит 35 рублей.
О дальнейших изменениях в работе и расписании движения автобусов по данному маршруту власти обещают информировать дополнительно.
Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.
По информации местных властей, загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы.