Юный крымчанин следил за транспортом военных из электрички — приговор

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости Крым. Житель Сакского района приговорен к семи годам заключения за госизмену. Юноша отправлял украинской разведке информацию о российском воинском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.

Источник: РИА "Новости"

В ходе следствия установлено, что молодой человек, будучи несовершеннолетним, в сентябре 2023 года вступил в переписку с представителем главного управления разведки Украины в одном из мессенджеров и сразу же получил от куратора «задание».

«По заданию куратора молодой человек, находясь в электричке, осуществил наблюдение за выгрузкой воинского транспорта, после чего географические координаты посредством мессенджера отправил представителю иностранного государства», — уточнили в суде.

Действия парня пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя региона к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее в среду сообщалось, что жительница Донецка передавала СБУ сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий города.

Также силовики задержали жителя Крыма за передачу Украине данных о позициях двух ЗРК С-300, сообщала пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.