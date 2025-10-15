Юный крымчанин следил за транспортом военных из электрички — приговор

В ходе следствия установлено, что молодой человек, будучи несовершеннолетним, в сентябре 2023 года вступил в переписку с представителем главного управления разведки Украины в одном из мессенджеров и сразу же получил от куратора «задание».
«По заданию куратора молодой человек, находясь в электричке, осуществил наблюдение за выгрузкой воинского транспорта, после чего географические координаты посредством мессенджера отправил представителю иностранного государства», — уточнили в суде.
Действия парня пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя региона к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее в среду сообщалось, что жительница Донецка передавала СБУ сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий города.
Также силовики задержали жителя Крыма за передачу Украине данных о позициях двух ЗРК С-300, сообщала пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.