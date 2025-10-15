Жителей Туапсинского района призвали срочно покинуть набережные и пляжи

В настоящее время ожидается появление безэкипажных катеров в акватории Черного моря.



«Обращаю ваше внимание, что снимать работу ПВО и находиться вблизи опасной зоны категорически ЗАПРЕЩЕНО!», — напомнил Бойко.



Ранее «НК» писала, что в Туапсинском районе объявили угрозу появления безэкипажных катеров.