В настоящее время ожидается появление безэкипажных катеров в акватории Черного моря.
«Обращаю ваше внимание, что снимать работу ПВО и находиться вблизи опасной зоны категорически ЗАПРЕЩЕНО!», — напомнил Бойко.
Ранее «НК» писала, что в Туапсинском районе объявили угрозу появления безэкипажных катеров.
Жителей Туапсинского района призвали срочно покинуть набережные и пляжи
Глава Туапсинского района Сергей Бойко призвал местных жителей срочно покинуть территории рядом с морем, набережные, пляжи. К гражданам он обратился в своем Телеграм-канале.
