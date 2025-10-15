Ричмонд
Жителей Туапсинского района призвали срочно покинуть набережные и пляжи

Глава Туапсинского района Сергей Бойко призвал местных жителей срочно покинуть территории рядом с морем, набережные, пляжи. К гражданам он обратился в своем Телеграм-канале.

В настоящее время ожидается появление безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

«Обращаю ваше внимание, что снимать работу ПВО и находиться вблизи опасной зоны категорически ЗАПРЕЩЕНО!», — напомнил Бойко.

Ранее «НК» писала, что в Туапсинском районе объявили угрозу появления безэкипажных катеров.