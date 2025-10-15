Группа из 15 резервистов «БАРС НН» сформирована в Нижегородской области

Все заключили контракты, сообщили в областном военкомате. После подготовки добровольцы отправятся на охрану важных объектов на территории региона. Скоро в мобилизационный резерв вступят еще 15 человек. В настоящее время они проходят процедуру проверки и приема на службу. Важно, что территориальные защитники проходят военную подготовку и проходят службу только внутри региона. Этот пункт есть в контракте, который подписывают резервисты. В сроки действия контракта резервисты совмещают свою основную работу на гражданке со службой, но при этом получают зарплату и выплаты от Минобороны.