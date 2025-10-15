Группа из 15 резервистов «БАРС НН» сформирована в Нижегородской области

Все заключили контракты, сообщили в областном военкомате. После подготовки добровольцы отправятся на охрану важных объектов на территории региона. Скоро в мобилизационный резерв вступят еще 15 человек. В настоящее время они проходят процедуру проверки и приема на службу. Важно, что территориальные защитники проходят военную подготовку и проходят службу только внутри региона. Этот пункт есть в контракте, который подписывают резервисты. В сроки действия контракта резервисты совмещают свою основную работу на гражданке со службой, но при этом получают зарплату и выплаты от Минобороны.
Нижегородец Александр рассказал, что вступил в ряды территориальных защитников, потому как это уникальная возможность совместить гражданскую работу с военной службой.
«Важно, что будут служить в своем регионе, рабочее место за мной сохраняется, как и средняя зарплата. Так еще и выплаты от Минобороны будут», — подчеркнул житель Нижегородской области.
В «БАРС НН» берут после подачи заявления в военкомат, предоставления необходимых документов, прохождения отбора в военкомате, аттестационной комиссии в воинской части и заключения контракта.
Подробности в телеграм-канале bars_nobl, на сайте bars-nn.nobl.ru и по телефону 8−800−10−17−017 (звонки принимаются с 9:00 до 20:00 каждый день). Ранее сообщалось, что в Нижегородской области проходит набор в элитное подразделение Минобороны РФ.