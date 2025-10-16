«Замангаленный» до неузнаваемости УАЗ заметили в зоне СВО

Также активно эксплуатируются УАЗ-469 и УАЗ-3151. И эти вездеходы переделывают под различные задачи, для борьбы с БПЛА оснащая пулеметами, в том числе спаренными.
Интересная версия показана в Telegram-канале «Непокорный Донбасс Z». С первого взгляда сразу и не поймешь, что за автомобиль спрятан за «панцирем», выполненным из плотной резины, прикрывающим корму, борта, переднюю часть и крышу. Для того чтобы обзор у водителя оставался приемлемым, в пространстве над капотом закрепили сетчатый экран. Имеются также средства РЭБ. Все эти усовершенствования позволяют более безопасно осуществлять передвижения в местах действий вражеских БПЛА.