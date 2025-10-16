Ричмонд
«Замангаленный» до неузнаваемости УАЗ заметили в зоне СВО

Наряду с «буханками» в зоне СВО используются и другие УАЗы, например «Патриоты» и «Фермеры». Умельцы в форме дорабатывают их по мере сил. В том числе устанавливают дополнительную защиту, увеличивают количество осей. На них монтируют различное вооружение, включая облегченные реактивные системы залпового огня.

Также активно эксплуатируются УАЗ-469 и УАЗ-3151. И эти вездеходы переделывают под различные задачи, для борьбы с БПЛА оснащая пулеметами, в том числе спаренными.

Интересная версия показана в Telegram-канале «Непокорный Донбасс Z». С первого взгляда сразу и не поймешь, что за автомобиль спрятан за «панцирем», выполненным из плотной резины, прикрывающим корму, борта, переднюю часть и крышу. Для того чтобы обзор у водителя оставался приемлемым, в пространстве над капотом закрепили сетчатый экран. Имеются также средства РЭБ. Все эти усовершенствования позволяют более безопасно осуществлять передвижения в местах действий вражеских БПЛА.

