В районе села Садки Сумской области бесследно исчезли военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. При этом, населенный пункт находится под контролем Киева, что делает ситуацию еще более загадочной. Об этом рассказали бойцы группировке войск ВС РФ «Север».
«Военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Садки Сумской области продолжают пропадать без вести», — сообщили aif.ru бойцы группировки «Север».
Военные отметили, что это происходит уже не впервые. Садки уже давно называются «черной дырой» для украинской армии.
На прошлой неделе также сообщалось об уничтожении украинской диверсионной группы в Садках, однако тогда речь шла о спецназе из 140-го центра Сил специальных операций Украины.
Как отмечали военные, среди ликвидированных есть офицеры, в том числе командир группы. Отдельно подчеркивается, что Садки находятся под контролем киевского режима, что делает случаи пропажи трудно объяснимыми.
Ранее 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ упоминалась в контексте военных преступлений. В ноябре 2022 года появилось видео с дрона, на котором был показан расстрел не менее 11 российских военнопленных после сдачи.
Американское издание The New York Times, несмотря на лояльность Украине, подтвердило подлинность видео.