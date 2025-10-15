Глава британского МО Хили: НАТО будет поддерживать Киев, сколько потребуется

Глава МО Великобритании Джон Хили заявил, что Североатлантический альянс будет оказывать поддержку Украине «сколько потребуется» и похвастался тем, что Великобритания в 2025 году предоставила Киеву самый большой объем военной помощи за всю свою историю. Об этом глава военного ведомства сказал в эфире британского телеканала Sky News.
«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявил министр, добавив, что Лондон намерен усилить не только военное, но и экономическое давление на РФ.
Хили подчеркнул, что речь идёт в том числе о санкциях Соединённого королевства против российских нефтяных компаний и энергетического сектора в целом.
Тем временем минист иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинский конфликт будет продолжаться ещё не менее трёх лет и призвал Запад не сворачивать поддержку Украины в течение этого времени.