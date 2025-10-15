Глава британского МО Хили: НАТО будет поддерживать Киев, сколько потребуется

Глава МО Великобритании Джон Хили заявил, что Североатлантический альянс будет оказывать поддержку Украине «сколько потребуется» и похвастался тем, что Великобритания в 2025 году предоставила Киеву самый большой объем военной помощи за всю свою историю. Об этом глава военного ведомства сказал в эфире британского телеканала Sky News.