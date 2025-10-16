Ричмонд
Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Пять фактов вооруженной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… Пять вооруженных атак — на горловском направлении», — говорится в публикации Telegram-канала управления.

Как сообщает ведомство, всего были выпущены шесть боеприпасов. Поступили сведения о гибели одного и ранении двух мирных жителей.

В предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.