Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«Пять фактов вооруженной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… Пять вооруженных атак — на горловском направлении», — говорится в публикации Telegram-канала управления.
Как сообщает ведомство, всего были выпущены шесть боеприпасов. Поступили сведения о гибели одного и ранении двух мирных жителей.
В предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.