Марочко: взятие Алексеевки ВС РФ создает буферную зону у Запорожской области

«Военнослужащие Российской Федерации продолжают движение в западном направлении, освобождая Запорожскую область и одновременно создавая буферную зону в Днепропетровской области. Заявление Минобороны о контроле над Алексеевкой — ещё одно подтверждение этому», — отметил он.