Марочко: взятие Алексеевки ВС РФ создает буферную зону у Запорожской области

Освобождение Алексеевки в Днепропетровской области открывает возможность формирования буферной зоны на границе с Запорожской областью. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
«Военнослужащие Российской Федерации продолжают движение в западном направлении, освобождая Запорожскую область и одновременно создавая буферную зону в Днепропетровской области. Заявление Минобороны о контроле над Алексеевкой — ещё одно подтверждение этому», — отметил он.
Напомним, что Минобороны РФ официально объявило о взятии Алексеевки 15 октября.
Несколькими днями ранее военный эксперт Марочко отметил, что в течение текущей недели российская армия наступает на населенный пункт Ставки, расположенный в Донецкой Народной Республике.
Он подчеркнул, что российские вооружённые силы активно продвигаются на обширном участке фронта. Линия боевого соприкосновения протянулась примерно на 20 километров, начинаясь в селе Дерилово и заканчиваясь в Кировске.