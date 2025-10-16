Вспышка геморрагической лихорадки зафиксирована среди украинских военнослужащих на харьковском направлении. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
В публикации сказано, что болезнь носит массовый характер на переднем крае, при этом есть и смертельные исходы.
«Командиры подразделений противника на харьковском направлении даже не пытаются вывести с фронта военнослужащих с геморрагической лихорадкой», — добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в 92-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении выявлены случаи заболевания туберкулезом.
Также сообщалось, что массовое заболевание дизентерией и схожими болезнями в рядах боевиков ВСУ в Херсонской области снизило боеготовность некоторых подразделений украинской армии ниже 30 процентов.
На Украине вскрылась серьезная проблема с медициной: все болезни у мобилизованных ВСУ лечат парацетамолом.