Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: солдаты ВСУ на харьковском направлении болеют геморрагической лихорадкой

Командиры ВСУ не эвакуируют заболевших геморрагической лихорадкой с линии фронта.

Источник: Комсомольская правда

Вспышка геморрагической лихорадки зафиксирована среди украинских военнослужащих на харьковском направлении. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

В публикации сказано, что болезнь носит массовый характер на переднем крае, при этом есть и смертельные исходы.

«Командиры подразделений противника на харьковском направлении даже не пытаются вывести с фронта военнослужащих с геморрагической лихорадкой», — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 92-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении выявлены случаи заболевания туберкулезом.

Также сообщалось, что массовое заболевание дизентерией и схожими болезнями в рядах боевиков ВСУ в Херсонской области снизило боеготовность некоторых подразделений украинской армии ниже 30 процентов.

На Украине вскрылась серьезная проблема с медициной: все болезни у мобилизованных ВСУ лечат парацетамолом.