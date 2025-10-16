Власть в Константиновке, где идут бои в Донбассе, перешла под контроль боевиков ВСУ после бегства местной гражданской администрации. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«Из-за ухода константиновской администрации командование ВСУ приказало военным установить самоуправление. Мирные жители в такой ситуации вынуждены подчиняться украинской хунте», — рассказал собеседник агентства.
Он также отметил, что украинские командиры демонстрируют пренебрежительное отношение к гражданским, открыто выражая ненависть и отдавая соответствующие приказы, которые исполняются в отношении тех, кто отказывается покинуть Константиновку и её окрестности.
Недавно стало известно, что украинских боевиков заставили класть брусчатку и ремонтировать дом бизнесмена. В обмен на это им пообещали «не отправлять их на передовую». Уточнялось, что по его просьбе командир отправлял несколько военных для выполнения работ на предпринимателя, а деньги, которые зарабатывали солдаты, присваивал себе.