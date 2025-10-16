РИА Новости: в Константиновке власть захватили боевики ВСУ

Недавно стало известно, что украинских боевиков заставили класть брусчатку и ремонтировать дом бизнесмена. В обмен на это им пообещали «не отправлять их на передовую». Уточнялось, что по его просьбе командир отправлял несколько военных для выполнения работ на предпринимателя, а деньги, которые зарабатывали солдаты, присваивал себе.