В Харькове и других украинских городах произошли взрывы

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Источник: Комсомольская правда

В ряде украинских городов прозвучали взрывы в ночь на четверг, 16 октября. Об этом информируют украинские СМИ.

Сообщается, что взрывы были слышны в городах Полтава и Кропивницкий. Информацию об этом разместило издание «Общественное».

«Серия взрывов в городе», — цитирует издание «Зеркало недели» сообщение Изюмской военно-гражданской администрации. Оно же информирует о взрыве на территории Харькова.

При этом на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные карты онлайн-оповещений министерства цифровой трансформации.

Ранее в Одессе зафиксировали перебои электричества в домах после серии взрывов.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.

