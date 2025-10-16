В Харькове и других украинских городах произошли взрывы

В ряде украинских городов прозвучали взрывы в ночь на четверг, 16 октября. Об этом информируют украинские СМИ.
Сообщается, что взрывы были слышны в городах Полтава и Кропивницкий. Информацию об этом разместило издание «Общественное».
«Серия взрывов в городе», — цитирует издание «Зеркало недели» сообщение Изюмской военно-гражданской администрации. Оно же информирует о взрыве на территории Харькова.
При этом на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные карты онлайн-оповещений министерства цифровой трансформации.
Ранее в Одессе зафиксировали перебои электричества в домах после серии взрывов.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.