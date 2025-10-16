Ричмонд
Слюсарь: Российские силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

В четырёх района Ростовской области обезврежены дроны ВСУ, люди не пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Ростовской области, которая была отражена российскими силами противовоздушной обороны в ночь на четверг 16 октября. Об этом информировал губернатор региона Юрий Слюсарь.

В четырёх районах области были обезврежены беспилотники, сообщил чиновник.

«Ночью наши силы ПВО отразили на севере Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском районах», — написал Слюсарь в Telegram-канале, добавив, что люди при этом не пострадали, также не зафиксировано повреждений наземных объектов.

За день до этого средствами ПВО была пресечена атака ВСУ в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районах Ростовской области.

Также сообщалось, что российские силы противовоздушно обороны уничтожены за ночь 15 октября 59 дронов Вооруженных сил Украины на четырьмя регионами России.

