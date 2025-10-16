Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры боевой работы ВС РФ при освобождении Балагана и Московского

Минобороны России указало на стратегическую важность освобождения посёлков возле города Димитрова.

Источник: Аргументы и факты

Видеозапись с фрагментами боевой работы российских военнослужащих, участвовавших в освобождении посёлков Балаган и Московское в ДНР, опубликовало Министерство обороны РФ.

В боях за населённые пункты принимала участие 5-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада имени А. В. Захарченко 51-й общевойсковой армии, которая входит в состав группировки войск «Центр» Вооружённых сил России.

В ведомстве отметили, что взятие Балагана и Московского под контроль имеет важное значение для освобождения Димитрова, поскольку эти посёлки примыкают к указанному городу. В Минобороны также уточнили, что перед продвижением в Балаган проводилось наблюдение с воздуха и были задействованы разведывательные подразделения, заброшенные в тыл ВСУ.

«После уничтожения основных огневых точек воины-гвардейцы малыми группами проникли в населённый пункт и в лоб выбили противника с позиций, отступающего врага уничтожали разведчики соединения, которые находились в тылу боевых порядков ВСУ», — говорится в сообщении.

Освобождение Московского, в свою очередь, осуществлялось с двух сторон штурмовыми и разведывательными отрядами российской армии. Удары по позициям ВСУ наносились FPV-дронами, артиллерией и танками.

Напомним, Минобороны РФ сообщило, что Вооружённые силы России освободили Московское 13 октября. На следующий день ведомство проинформировало о взятии под контроль посёлка Балаган.