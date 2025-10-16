Появились кадры боевой работы ВС РФ при освобождении Балагана и Московского

В ведомстве отметили, что взятие Балагана и Московского под контроль имеет важное значение для освобождения Димитрова, поскольку эти посёлки примыкают к указанному городу. В Минобороны также уточнили, что перед продвижением в Балаган проводилось наблюдение с воздуха и были задействованы разведывательные подразделения, заброшенные в тыл ВСУ.