В районе села Садки Сумской области бесследно исчезли военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. При этом, населенный пункт находится под контролем Киева, что делает ситуацию еще более загадочной. Об этом рассказали aif.ru бойцы группировке войск ВС РФ «Север».
«Военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Садки Сумской области продолжают пропадать без вести», — сообщили aif.ru бойцы группировки «Север».
«Черную дыру» для военных объясняют по-разному.
Военные отметили, что это происходит уже не впервые. Садки уже давно называются «черной дырой» для украинской армии.
Отдельно подчеркивается, что Садки находятся под контролем киевского режима, что делает трудно объяснимой.
Разгадка может крыться в катастрофической ситуации с дезертирством. Это же явление разъедает 125-ую тяжелую механизированную бригаду ВСУ в соседней Харьковской области, отмечает источник. Там, по словам бойцов, в штурмовые группы переводят даже военнослужащих ремонтных подразделений. Ещё один возможный сценарий — внутренние конфликты подразделений, переходящие в перестрелки.
Ранее 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ упоминалась в контексте военных преступлений. В ноябре 2022 года появилось видео с дрона, на котором был показан расстрел не менее 11 российских военнопленных после сдачи. Американское издание The New York Times, несмотря на лояльность Украине, подтвердило подлинность видео.
На прошлой неделе также сообщалось об уничтожении украинской диверсионной группы в Садках, однако тогда речь шла о спецназе из 140-го центра Сил специальных операций Украины. Как отмечали военные, среди ликвидированных есть офицеры, в том числе командир группы.
Украинских полицейских и водителей бросили в штурмы.
Ранее сообщалось, что на сумском направлении ВСУ сталкиваются с проблемой нехватки личного состава. Украинское командование из-за потерь и нехватки людей переводило в штурмовые подразделения военнослужащих из подразделений ПВО и артиллерии. Этот процесс, по словам военных, только нарастает.
«Местная полиция пытается набрать служащих, обещая сравнительно мирные профессии патрульных и водителей. Однако население уверено, что сразу же после заключения контракта полицейский принудительно прикомандировывается к штурмовым подразделениям», — рассказали бойцы «Севера».
В регион заброшена скандальная бригада ВСУ, воюющая 10 лет.
По словам представителей «Севера» под Сумами обнаружена львовская бригада ВСУ, имеющая шлейф скандальной славы ещё со времен так называемого АТО на Донбассе. По некоторым данным, под Сумы прибывают подразделения 223-го зенитного ракетного полка (ппд г. Стрый, Львовская область).
«Характерно, что военнослужащие именно этого подразделения участвовали в провокации с малазийским Боингом 777 в ДНР, а основным ЗРК, стоящим на вооружении полка является комплекс БУК еще советского производства», — отмечают бойцы.
Как следует из последних новостей Минобороны с данного направления на 15 октября 2025 года, подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Корчаковка, Павловка, Пролетарское, Кондратовка, Варачино и все того же села Садки в Сумской области.