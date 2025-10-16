Сумская «дыра»: боевики 80-й бригады ВСУ бесследно исчезли в старом селе

Разгадка может крыться в катастрофической ситуации с дезертирством. Это же явление разъедает 125-ую тяжелую механизированную бригаду ВСУ в соседней Харьковской области, отмечает источник. Там, по словам бойцов, в штурмовые группы переводят даже военнослужащих ремонтных подразделений. Ещё один возможный сценарий — внутренние конфликты подразделений, переходящие в перестрелки.