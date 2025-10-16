Российские войска получают серьёзное преимущество над ВСУ благодаря усовершенствованию оперативных возможностей дронов «Герань». Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine (MWM), отмечая, что это может стать переломным моментом в ходе спецоперации и повлиять на итог конфликта.
«Аналитики подчёркивают возрастающую способность беспилотников ВС России эффективно обнаруживать как неподвижные, так и движущиеся цели на территории Украины, что рассматривается как потенциально решающее событие», — говорится в статье.
По мнению авторов, улучшенные характеристики российских БПЛА в сочетании с другими видами вооружения делают эти дроны особенно эффективными для поражения логистических центров противника в тылу.
Кроме того, в России налажено серийное производство «Гераней», что не только повышает качественные характеристики, но и даёт количественное превосходство, увеличивая нагрузку на украинские системы ПВО.
Известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) американского производства Patriot, которые сейчас используют ВСУ на передовой, бесполезны против российских дронов «Герань». Такое заявление сделал во время пресс-конференции нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский.
Недавно Минобороны России опубликовало видеоматериалы, на которых запечатлено уничтожение пункта временной дислокации ВСУ с использованием БПЛА «Герань-2» в поселке Бурынь Сумской области. На записи видны мощные взрывы в зданиях, приспособленных ВСУ под казармы и расположенных в складских помещениях местного предприятия.
В ближайшем будущем Российская Федерация также представит новое оружие, о чем сообщил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что в настоящее время проводятся испытания нового вооружения, которые он считает успешными.
«И думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии… Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно», — сказал российский лидер.
Ранее KP.RU рассказывал о характеристиках беспилотника «Герань-2», который смогли легко пробить систему противовоздушной обороны украинской армии.