В Волгоградской области после налета БПЛА возник пожар на электроподстанции

Повреждений жилых строений и пострадавших нет.
«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание» — сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Сотрудники МЧС тушат пожар, а аварийные бригады энергетиков восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов.
