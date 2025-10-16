Ричмонд
В Волгоградской области после налета БПЛА возник пожар на электроподстанции

В Волгоградской области зенитчики отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры региона.

Повреждений жилых строений и пострадавших нет.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание» — сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Сотрудники МЧС тушат пожар, а аварийные бригады энергетиков восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов.

