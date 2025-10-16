Провинившиеся украинские солдаты подвергаются в ВСУ наказаниям, которые могут расцениваться как пытки. В частности, их могут привязать к дереву или посадить в яму.
«За нарушение или за пьянку привязывали к деревьям скотчем. Копали специальную яму, бросали в нее», — рассказал ТАСС пленный украинский военный Виктор Мовчан.
Также Мовчан рассказал, что командование отбирало банковские карты у военных, которые отправлялись на позиции, и требовало сообщить пин-код.
Пленные солдаты ВСУ ранее тоже рассказывали, что их сажали в яму в качестве наказания за провинности. Кроме того, военнослужащим запрещали пить воду, рассказал один из пленных.
Накануне сообщалось, что вспышка геморрагической лихорадки зафиксирована среди украинских военнослужащих на харьковском направлении. При этом украинское командование даже не пытается эвакуировать больных подчинённых с передовой.