В Прикамье 16 октября пройдёт тренировка на случай беспилотной опасности

О них предупредил Минтербез региона.

Тренировка на случай беспилотной опасности пройдёт 16 октября в Пермском крае, сообщает региональное министерство территориальной безопасности (Минтербез).

Об этом министерство рассказало утром 16 октября в своём телеграм-канале. Согласно сообщению ведомства, командно-штабная тренировка нужна для улучшения порядка реагирования на подобные виды опасности в крае. В каких именно муниципалитетах состоятся учения, не уточняется.

«Учения запланированы и проводятся с целью усовершенствования алгоритмов прохождения сигнала и действий должностных лиц», — рассказали в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Напомним, в ночь с 9 на 10 октября в Пермском крае был введён режим Беспилотной опасности. Жители региона массово получили уведомления об этом через СМС около 2 часов ночи. Позже РСЧС также провело рассылку о том, что ограничения были сняты.