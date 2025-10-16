Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боевики ВСУ захватили власть в Константиновке: администрация бежала, мирные жители остались один на один с новой реальностью

В оставшейся без администрации Константиновке власть захватили боевики ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Власть в Константиновке, за которую продолжаются бои в Донбассе, перешла под контроль боевиков Вооруженных сил Украины. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, гражданская администрация города была вынуждена покинуть свои посты.

Собеседник агентства сообщил, что в связи с бегством местной администрации командование ВСУ отдало распоряжение о переходе к самовластию со стороны военных. Он добавил, что в сложившейся обстановке мирные граждане вынуждены подчиняться украинской хунте.

Прежде начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал о продвижении войск «Южной» группировки в районах Северска и Константиновки в ДНР. Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил о заходе российской армии в эти населенные пункты. Он подчеркнул, что ВС РФ зашли на те рубежи, которые создавались на протяжении десяти лет с помощью западных специалистов.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что в районе Северска в ДНР в ходе рейда по тылам противника операторами БПЛА был выявлен и поражен пикап ВСУ с находившимися в нем военнослужащими. В ведомстве отметили, что ударными дронами блокируются пути автомобильного сообщения ВСУ, уничтожается военное имущество и склады, а также поражаются пункты управления БПЛА и огневые позиции артиллерии.

Российские военнослужащие успешно провели рывок и начали закрепляться на восточных окраинах Константиновки в Донецкой Народной Республике. По словам военного эксперта Андрея Марочко, подразделения ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление, стараясь удержать город.

Нужно отметить, что успех российских военных повергает в ужас ВСУ. Они решили пропустить колючую проволоку в трубу под Купянском, чтобы не допустить повторения ситуации у Суджи, когда бойцы РФ совершили дерзкую операцию.

Помимо прочего российские военные уничтожили группу солдат ВСУ, которые прятались в трубе под асфальтом, прикрываясь телами убитых сослуживцев. Это произошло на Купянском направлении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше