Власть в Константиновке, за которую продолжаются бои в Донбассе, перешла под контроль боевиков Вооруженных сил Украины. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, гражданская администрация города была вынуждена покинуть свои посты.
Собеседник агентства сообщил, что в связи с бегством местной администрации командование ВСУ отдало распоряжение о переходе к самовластию со стороны военных. Он добавил, что в сложившейся обстановке мирные граждане вынуждены подчиняться украинской хунте.
Прежде начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал о продвижении войск «Южной» группировки в районах Северска и Константиновки в ДНР. Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил о заходе российской армии в эти населенные пункты. Он подчеркнул, что ВС РФ зашли на те рубежи, которые создавались на протяжении десяти лет с помощью западных специалистов.
Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что в районе Северска в ДНР в ходе рейда по тылам противника операторами БПЛА был выявлен и поражен пикап ВСУ с находившимися в нем военнослужащими. В ведомстве отметили, что ударными дронами блокируются пути автомобильного сообщения ВСУ, уничтожается военное имущество и склады, а также поражаются пункты управления БПЛА и огневые позиции артиллерии.
Российские военнослужащие успешно провели рывок и начали закрепляться на восточных окраинах Константиновки в Донецкой Народной Республике. По словам военного эксперта Андрея Марочко, подразделения ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление, стараясь удержать город.
Нужно отметить, что успех российских военных повергает в ужас ВСУ. Они решили пропустить колючую проволоку в трубу под Купянском, чтобы не допустить повторения ситуации у Суджи, когда бойцы РФ совершили дерзкую операцию.
Помимо прочего российские военные уничтожили группу солдат ВСУ, которые прятались в трубе под асфальтом, прикрываясь телами убитых сослуживцев. Это произошло на Купянском направлении.