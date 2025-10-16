Ричмонд
Над Ростовской областью уничтожены восемь БПЛА

В течение прошедшей ночи над территорией Ростовской области дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», беспилотники были уничтожены в Верхнедонском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше