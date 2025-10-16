По одному беспилотнику сбили над Черным и Азовским морями

В ночь на 16 октября противовоздушная оборона уничтожила 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В том числе дроны были сбиты над Черным и Азовским морями.
«Один БПЛА перехвачен над акваторией Черного моря, еще один — над Азовским морем», — сообщили в Минобороны РФ.
Над соседними регионами — Ростовской областью и Крымом — уничтожено восемь и шесть беспилотников соответственно.
Ранее сообщалось, что беспилотную опасность объявили в Туапсинском районе. Жителей попросили не выходить на улицу.
