Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По одному беспилотнику сбили над Черным и Азовским морями

Над Черным и Азовским морем сбили по одному БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 16 октября противовоздушная оборона уничтожила 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В том числе дроны были сбиты над Черным и Азовским морями.

«Один БПЛА перехвачен над акваторией Черного моря, еще один — над Азовским морем», — сообщили в Минобороны РФ.

Над соседними регионами — Ростовской областью и Крымом — уничтожено восемь и шесть беспилотников соответственно.

Ранее сообщалось, что беспилотную опасность объявили в Туапсинском районе. Жителей попросили не выходить на улицу.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше