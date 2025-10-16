Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атаку БПЛА отразили на севере Ростовской области

В четырех районах Ростовской области отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на четверг, 16 октября, силами противовоздушной обороны была успешно отражена воздушная атака на северные районы Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил донской губернатор.

В небе над Чертковским, Каменским, Шолоховским и Верхнедонским районами были уничтожены и перехвачены вражеские беспилотные летательные аппараты.

По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал. На земле также не зафиксировано каких-либо разрушений.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше