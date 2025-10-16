Атаку БПЛА отразили на севере Ростовской области

В ночь на четверг, 16 октября, силами противовоздушной обороны была успешно отражена воздушная атака на северные районы Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил донской губернатор.
В небе над Чертковским, Каменским, Шолоховским и Верхнедонским районами были уничтожены и перехвачены вражеские беспилотные летательные аппараты.
По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал. На земле также не зафиксировано каких-либо разрушений.
