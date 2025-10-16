В небе над Волгоградской областью 16 октября уничтожили 11 БПЛА

Как сообщили в Минобороны России, в четверг в небе над Волгоградской областью уничтожили 11 беспилотников. Отметим, что 16 октября они атаковали и другие регионы России.
Напомним, что ранее ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Бочаров. По словам главы региона, при падении обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП «Балашовская» произошло возгорание, которое оперативно ликвидируется. Никто не пострадал.
Отметим, что минувшей ночью в аэропорту Волгограда действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сейчас они сняты.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше