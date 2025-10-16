Несколько воронежских сел остались без света после атаки дронов ВСУ

Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на востоке Воронежской области минувшей ночью сбили четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем телеграм-канале 16 октября написал губернатор Александр Гусев.
— Пострадавших нет, — уточнил глава региона.
По словам чиновника, несколько населенных пунктов остаются без электричества на время аварийных работ, которые начались после отражения атаки БпЛА в соседнем регионе.
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над восемью регионами страны и двумя морями уничтожили 51 беспилотник ВСУ.
Что касается режима атаки БпЛА, который был объявлен над Воронежской областью 15 октября в 22:00, то он сохраняется до сих пор.
