Над Крымом утром 16 октября отразили атаку беспилотников ВСУ: что известно?

Над Крымом сбили шесть БПЛА.

По информации пресс-службы Министерства обороны России, ночью с 15 на 16 октября дежурными средствами ПВО над российской территорией был перехвачен и уничтожен 51 украинский БПЛА самолетного типа.

Шесть дронов сбили над полуостровом Крым. Еще по одному — над Черным и Азовским морями.

Кроме того, 12 БПЛА уничтожили над Саратовской областью, 11 над Волгоградской, 8 над Ростовской и по 4 беспилотника над Брянской и Воронежской областями.

Над Белгородской областью сбили три БПЛА, над Курской — один.

Напомним, над Крымом и Черным морем в ночь с 13 на 14 октября сбили 5 БПЛА ВСУ. Всего над регионами России в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

