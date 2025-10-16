Над Крымом утром 16 октября отразили атаку беспилотников ВСУ: что известно?

По информации пресс-службы Министерства обороны России, ночью с 15 на 16 октября дежурными средствами ПВО над российской территорией был перехвачен и уничтожен 51 украинский БПЛА самолетного типа.
Шесть дронов сбили над полуостровом Крым. Еще по одному — над Черным и Азовским морями.
Кроме того, 12 БПЛА уничтожили над Саратовской областью, 11 над Волгоградской, 8 над Ростовской и по 4 беспилотника над Брянской и Воронежской областями.
Над Белгородской областью сбили три БПЛА, над Курской — один.
Напомним, над Крымом и Черным морем в ночь с 13 на 14 октября сбили 5 БПЛА ВСУ. Всего над регионами России в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.