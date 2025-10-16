Боевики Вооруженных сил Украины начали применять новый вид беспилотников в Днепропетровской области. Об этом заявил военнослужащий 36-й мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» ВС РФ с позывным Мироха. Его слова передает РИА Новости.
Как отметил российский военнослужащий, новые дроны боевики ВСУ стали изобретать из-за собственного плачевного положения. В частности, из-за потерь стандартных беспилотников.
«У нас украинская новинка — беспилотник “Глазки”. Это новый дрон, он очень высоко летит, обладает тепловизором и камерой высокого качества… Он более легкий, дольше и высоко висит в воздухе», — сказал Мироха.
При этом он подчеркнул, что добиться каких-либо успехов украинским боевикам все равно не удается. Поскольку их новые беспилотники «сажают» на землю с помощью средств РЭБ.
Немногим ранее украинский пленный Виктор Мовчан рассказал об ужасном отношении командования ВСУ к личному составу. Так, он подчеркнул, что за любую провинность военнослужащих могут привязать к дереву или посадить в яму. Причем на подобном все не заканчивалось. Украинские командиры также отбирали у подопечных банковские карты и требовали пин-коды.