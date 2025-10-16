Воронежские населенные пункты остались без света после атаки: что известно?

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Воронежскую в ночь на четверг, 16 октября. По данным Минобороны РФ, над регионом ликвидировали четыре БПЛА самолетного типа.
Опасность атаки в области объявили накануне в десять часов вечера. Губернатор Александр Гусев призвал воронежцев сохранять спокойствие и отметил готовность сил ПВО.
Спустя час в Богучарском районе объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара.
Около полуночи в правительстве прокомментировали громкие звуки, которые были слышны в областном центре:
«В период с момента объявления опасности атаки БПЛА и по настоящее время в Воронеже никаких происшествий, а также атак БПЛА или работы ПВО не зафиксировано».
Позже под угрозой удара оказался Борисоглебск, в городе включили сирены.
К шести утра особый режим в Борисоглебске и Богучарском районе отменили. Глава региона сообщил, что на подлете к региону уничтожены несколько БПЛА.
Около 7:30 губернатор уточнил: на востоке области ликвидировали четыре беспилотника. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Однако несколько населенных пунктов остались без света на время аварийных работ, которые начались после отражения атаки в соседней области.
Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохранялся до 8:02.