Режим атаки БпЛА над Воронежской областью отменили утром 16 октября

Объявленный 15 октября в 22:00 над Воронежской областью режим атаки БпЛА отменили спустя десять часов — в 8:02. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
За это время дежурные силы ПВО и средства РЭБ сбили четыре дрона над востоке нашего региона.
По словам Александра Гусева, обошлось без пострадавших, но несколько населенных пунктов остаются без электричества на время аварийных работ.
Также ночью действовала угроза непосредственного удара БпЛА для Борисоглебска и Богучарского района Воронежской области.
А по данным Минобороны РФ, минувшей ночью над восемью регионами нашей страны, включая Воронежскую область, и двумя морями, уничтожили 51 вражеский БпЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше