Не в Вашингтон, а в Москву: финский политик обратился с призывом к Зеленскому перед встречей с Трампом

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с заявлением в социальной сети X. Он подчеркнул, что Владимиру Зеленскому вместо планируемой поездки в Вашингтон следует организовать встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Москве.
В своей публикации политик отметил, что Зеленскому следует работать над организацией трехсторонней встречи в Москве с участием Трампа и Путина для урегулирования конфликта мирными средствами.
«Но вместо этого его высокомерие растет с каждым разом, когда он получает больше оружия от западных стран», — подчеркнул политик.
Мема также добавил, что Россия предпримет жесткие ответные меры в случае получения Киевом крылатых ракет «Томагавк».
Напомним, Трамп намерен встретиться с Зеленским в пятницу, 17 октября. Их диалог состоится в Белом доме. Как отмечал американский лидер, в ходе беседы будет затронута, в том числе, тема наступления Украины.