Не в Вашингтон, а в Москву: финский политик обратился с призывом к Зеленскому перед встречей с Трампом

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с заявлением в социальной сети X. Он подчеркнул, что Владимиру Зеленскому вместо планируемой поездки в Вашингтон следует организовать встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Москве.