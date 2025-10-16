Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туапсинском районе работает ПВО, объявлена беспилотная опасность

В Туапсинском районе работает система ПВО, объявлена беспилотная опасность. Об этом в своих соцсетях сообщил глава округа Сергей Бойко.

Руководитель кубанского муниципалитета обратился к местным жителям с просьбой ни в коем случае не выходить на улицу, а также оставаться в глухом помещении без остекления.

«Все службы приведены в состояние максимальной готовности, — написал он. — Сохраняйте спокойствие и ждите отмены сигнала сразу, как только обстановка станет безопасной».

Бойко добавил, что на данный момент продолжает действовать опасность по безэкипажным катерам.

«В Черном море они могут находиться на удалении от берега, — предупредил глава района. — Просьба жителям Туапсе и других прибрежных территорий округа оставаться вдали от морской зоны. Если вы сейчас находитесь там, покиньте ее».

Напомним, накануне днем на территории Туапсе объявлялась опасность атаки украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

А в течение ночи со вторника на среду на территории округа действовала беспилотная опасность, которая была отменена вчера в 07:12.