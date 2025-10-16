В Туапсинском районе работает ПВО, объявлена беспилотная опасность

Руководитель кубанского муниципалитета обратился к местным жителям с просьбой ни в коем случае не выходить на улицу, а также оставаться в глухом помещении без остекления.
«Все службы приведены в состояние максимальной готовности, — написал он. — Сохраняйте спокойствие и ждите отмены сигнала сразу, как только обстановка станет безопасной».
Бойко добавил, что на данный момент продолжает действовать опасность по безэкипажным катерам.
«В Черном море они могут находиться на удалении от берега, — предупредил глава района. — Просьба жителям Туапсе и других прибрежных территорий округа оставаться вдали от морской зоны. Если вы сейчас находитесь там, покиньте ее».
Напомним, накануне днем на территории Туапсе объявлялась опасность атаки украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря.
А в течение ночи со вторника на среду на территории округа действовала беспилотная опасность, которая была отменена вчера в 07:12.