В Челябинской области новым участникам СВО увеличили выплату до 2,4 млн рублей

Соответствующее решение приняли депутаты Заксобрания 16 октября 2025 года.
«Увеличен размер единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт с министерством обороны. Она составит 2,4 млн рублей», — говорится в сообщении.
Эти деньги получат две категории бойцов, впервые заключившие контракт с Минобороны РФ с 20 октября по 20 декабря 2025 года.
«Первая категория: россияне, заключившие контракт и состоящие на воинском учете в военкоматах Челябинской области или отобранные пунктом отбора на военную службу по контракту Челябинска. Вторая категория: россияне, призванные на военную службу по призыву либо на военную службу по мобилизации военными комиссариатами Челябинской области, и заключившие контракт для прохождения военной службы с Минобороны РФ, но не ранее 20 октября 2025 года и не позднее 20 декабря 2025 года. Закон вступает в силу с 20 октября 2025 года», — отмечается в документе.
После вступления закона в силу единовременная выплата для заключивших контракт в указанные сроки, составит 3 млн рублей, а доход за первый год — 6 млн рублей.
Единовременная выплата формируется из средств бюджета трех уровней: 2,4 млн — из средств регионального бюджета (увеличится на 900 тыс. рублей), 200 тыс. рублей — из средств муниципалитета (увеличится на 100 тыс. рублей), 400 тыс. рублей — из федеральных средств.