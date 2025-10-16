В Челябинской области новым участникам СВО увеличили выплату до 2,4 млн рублей

«Первая категория: россияне, заключившие контракт и состоящие на воинском учете в военкоматах Челябинской области или отобранные пунктом отбора на военную службу по контракту Челябинска. Вторая категория: россияне, призванные на военную службу по призыву либо на военную службу по мобилизации военными комиссариатами Челябинской области, и заключившие контракт для прохождения военной службы с Минобороны РФ, но не ранее 20 октября 2025 года и не позднее 20 декабря 2025 года. Закон вступает в силу с 20 октября 2025 года», — отмечается в документе.