В Челябинской области новым участникам СВО увеличили выплату до 2,4 млн рублей

В Челябинской области новым участникам СВО увеличили выплату до 2,4 млн рублей вместо прежних 1,5 млн, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее решение приняли депутаты Заксобрания 16 октября 2025 года.

«Увеличен размер единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт с министерством обороны. Она составит 2,4 млн рублей», — говорится в сообщении.

Эти деньги получат две категории бойцов, впервые заключившие контракт с Минобороны РФ с 20 октября по 20 декабря 2025 года.

«Первая категория: россияне, заключившие контракт и состоящие на воинском учете в военкоматах Челябинской области или отобранные пунктом отбора на военную службу по контракту Челябинска. Вторая категория: россияне, призванные на военную службу по призыву либо на военную службу по мобилизации военными комиссариатами Челябинской области, и заключившие контракт для прохождения военной службы с Минобороны РФ, но не ранее 20 октября 2025 года и не позднее 20 декабря 2025 года. Закон вступает в силу с 20 октября 2025 года», — отмечается в документе.

После вступления закона в силу единовременная выплата для заключивших контракт в указанные сроки, составит 3 млн рублей, а доход за первый год — 6 млн рублей.

Единовременная выплата формируется из средств бюджета трех уровней: 2,4 млн — из средств регионального бюджета (увеличится на 900 тыс. рублей), 200 тыс. рублей — из средств муниципалитета (увеличится на 100 тыс. рублей), 400 тыс. рублей — из федеральных средств.